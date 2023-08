ONE PIECE è davvero la serie più costosa di Netflix? Il budget del live-action

Quando si parla di budget delle case di produzione streaming non sempre abbiamo i numeri definitivi, eppure per ONE PIECE ci sono cifre che sembrano eleggerla come la serie Netflix più costosa di sempre. La è davvero?

Il report sul budget della serie è arrivato da Daily Dose of Anime, ed è rimbalzato un po' dappertutto sui siti di informazione. Stando a queste indiscrezioni ONE PIECE è costata a Netflix circa 18 milioni di dollari a episodio, per un totale di 144 milioni di dollari. Cifre davvero enormi, basti pensare che una puntata di Game of Thrones ne costava 15, o The Mandalorian che si avvicinava a quelle cifre a episodio.

ONE PIECE è quindi la serie tv più costosa prodotta da Netflix? Al momento no, perché a detenere il primato è ancora Stranger Things, soprattutto con la sua ultima stagione, che aveva un budget sui 30 milioni di dollari a episodio. Perciò la serie piratesca basata sul manga di Eiichiro Oda è ancora sotto Stranger Things, ma solo per quanto riguarda la quarta stagione, dato che la serie dei Duffer Brothers ha continuamente aumentato il suo budget dalla prima all'ultima season.

Di sicuro è la più costosa prima stagione di una serie tv prodotta da Netflix, a dimostrazione di quanto la Grande N tenga a questo progetto e abbia speso, pare, ingenti somme di denaro per finanziarlo e renderlo possibile.

Questo tra l'altro potrebbe anche significare che una eventuale seconda stagione di ONE PIECE su Netflix ottenga un budget addirittura superiore, visto anche il tipo di storia che si andrà ad affrontare terminata la prima stagione.

