One Piece domina ancora: un'altra settimana in cima alla top 10 Netflix

Non c'è risposta migliore a chi non credeva nella serie: One Piece si è rivelata un successo globale, e su questo non c'è alcun dubbio. Ormai le visualizzazioni stanno rompendo qualsiasi tetto possibile, e continuano a tenere lo show in cima alla classifica della piattaforma streaming (Netflix).

A questo punto i fan si chiedono quando ci sarà l'annuncio della seconda stagione di One Piece. Un secondo capitolo è fortemente voluto dal pubblico. Questo infatti non solo ha apprezzato il live-action del manga, ma soprattutto vuole vedere lo sviluppo di altre storie che non hanno avuto spazio durante la prima stagione.

Ci sono infatti numerose storyline che non hanno visto ancora la luce: la storia di Tony Tony Chopper (personaggio caratteristico del manga) quella di Nico Robin e Crocodile (i due villain fondamentali nella storia) ma anche quella di Monkey D. Dragon, comandante supremo dell'Armata rivoluzionaria... e questi sono solo alcuni dei numerosi personaggi da inserire nello show!

Avete già guardato One Piece? Se sì, cosa ne pensate?

