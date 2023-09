One Piece domina la classifica dello streaming, ma il record è di un'altra serie TV

Il successo di One Piece ormai è fuori discussione, con il remake in live-action del popolare manga e anime di Eiichiro Oda che continua a dominare tutte le classifiche dello streaming, anche se nelle ultime settimane ha subito un rallentamento. Tuttavia, non sta ottenendo gli stessi record di un'altra sorprendente serie televisiva cancellata.

La serie in questione, lo avrete capito, è Suits che sta per battere un altro record di streaming Nielsen. La serie di USA Network ha conquistato un'altra settimana in cima alla classifica Nielsen dello streaming nella settimana che va dal 28 agosto al 3 settembre. Con quasi 2,5 miliardi di minuti visti (in leggero calo rispetto alla settimana precedente bisogna dirlo), la serie ha pareggiato il dato di Ozark che detiene il record del maggior numero di prime posizioni nella classifica generale Nielsen.

Vale la pena notare che Suits ha ottenuto questo risultato per 11 settimane consecutive, mentre Ozark ha ottenuto questo risultato per tutte le sue stagioni. Se Suits manterrà la sua posizione per un'altra settimana, supererà ufficialmente Ozark ottenendo il record assoluto in solitaria.

Nel frattempo, anche Netflix ha qualcosa da festeggiare con l'uscita dell'adattamento live-action del manga One Piece durante questo intervallo. La serie si è piazzata al n. 2 della classifica generale e al n. 1 tra i prodotti originali con 1,3 miliardi di minuti visti. Si tratta certamente di una vittoria per Netflix, che ha puntato molto sulla campagna marketing di questa serie. Nel giro di due settimane, One Piece è già stato rinnovato per una seconda stagione.

Netflix ha ancora una volta dominato la classifica generale, conquistando un posto anche con Chi Is Erin Carter? con oltre un miliardo di minuti, oltre a Non sei invitata al mio Bat Mitzvah.

Per quanto riguarda gli originali in streaming di Disney+, Ahsoka non è riuscito a spostare di molto l'ago della bilancia. Infatti, nella sua seconda settimana di programmazione gli spettatori si sono dimezzati, con poco più di 400 milioni di minuti di visione, facendo scendere la serie al numero 5 della classifica.