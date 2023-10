One Piece, il dominio di Netflix non si ferma: quante persone la stanno ancora guardando?

One Piece ha superato il miliardo di minuti di visualizzazione nei giorni scorsi, e il dominio sulla piattaforma di streaming on demand Netflix per la serie tv live-action tratta dal manga e dell'anime di Eiichiro Oda continua.

In queste ore, infatti, Netflix ha rivelato la lista dei 10 migliori programmi TV per la settimana dal 25 settembre al 1 ottobre, e con essa ha svelato che One Piece ha conquistato il sesto posto nella classifica TOP10, un traguardo impressionante dopo cinque settimane dal debutto: si parla di 28,400 milioni di ore visualizzate a partire da quella settimana, con circa 4 milioni di utenti.

Con un successo del genere non c'è da meravigliarsi che Netflix abbia rapidamente annunciato che ci sono già piani per continuare la serie live action di One Piece con nuovi episodi. Con Iñaki Godoy nei panni di Monkey D. Luffy, Mackenyu nei panni di Roronoa Zoro, Jacob Romero Gibson nei panni di Usopp e Taz Skylar nei panni di Sanji, nelle scorse settimane Netflix ha confermato che la stagione 2 di One Piece è in lavorazione, con la stanza degli autori ha iniziato il lavoro ufficiale dopo la fine dello sciopero della WGA. Secondo le ultime indiscrezioni, Jamie Lee Curtis potrebbe avere un ruolo in One Piece 2.

