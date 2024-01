One Piece, anche la doppiatrice americana di Luffy è innamorata del live-action Netflix

Nonostante i timori del cast del live-action di One Piece sulle reazioni del web, stanno arrivando molti commenti positivi sulla serie da parte di alcune personalità importanti legate al famoso anime.

Tra queste Colleen Clinkebeard, doppiatrice americana di Monkey D. Luffy, che ha espresso il suo parere sul live-action Netflix in un post sui social: "Ho appena finito One Piece su Netflix e mi è piaciuto molto. È difficile far entrare tutto quel contenuto in un piccolo numero di episodi, ma sono riusciti a gestirlo mantenendo intatto il cuore della storia. È così divertente guardare tutti i personaggi mentre si innamorano di Luffy! Come potrebbe essere altrimenti?". Il live-action di One Piece si sta aggiudicando diversi traguardi: arrivando a sorpassare serie molto popolari come Sex Education, lo show Netflix ha raggiunto la cifra di 63,6 milioni di spettatori.

Netflix ha recentemente confermato l'avvio dei lavori su una seconda stagione: il creatore del manga Eiichiro Ora ha lanciato diversi indizi sull'arrivo nel live-action di Tony Tony Chopper, la famosa renna parlante conosciuta nell'edizione italiana come Renny Renny Chopper. Una notizia che ha aumentato l'entusiasmo e l'impazienza dei fan, in attesa di vedere la continuazione delle avventure dei Pirati di Cappello di Paglia. Nel cast della serie creata da Matt Owens e Steven Maeda troviamo Inaki Godoy nel ruolo di Luffy, Emily Rudd in quello di Nami, Mackenyu Arata (Roronoa Zoro), Jacob Romero (Usopp), Taz Skylar(Sanjii), Morgan Davies(Koby), Ilia Isorelys Paulino (Alvida), McKinley Belcher (Arlong) e Jeff Ward (Buggy).