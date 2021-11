ONE PIECE, Eiichirō Oda commenta il cast del live-action Netflix: 'Sono davvero loro'

Dopo una lunghissima attesa, i fan hanno finalmente fatto la conoscenza del cast del live-action di ONE PIECE targato Netflix. L'annuncio, avvenuto sugli account social ufficiali della serie, è poi stato accompagnato da un messaggio del creatore del mondo e dei personaggi che vedremo in carne e ossa sullo schermo: Eiichirō Oda.

Il mangaka, che fin dall'inizio è stato coinvolto nella produzione dello show, ha voluto commentare il grande annuncio, spiegando inoltre che il lento procedere dei lavori è purtroppo un fattore necessario per un progetto di tale portata quale il live-action di ONE PIECE.

"Stiamo lavorando da tempo con Netflix e Tomorrow Studios a questo enorme progetto che è il live-action hollywoodiano di ONE PIECE! Quanti anni anni sono ormai che è stato annunciato, tanti non è vero? Lo so, lo so! Ma potete star sicuri che stiamo facendo dei solidi progressi! Non è semplice quando si lavora con persone tutte provenienti da culture diverse. Ma è esattamente questo modo di fare che darà vita a qualcosa di speciale!" scrive Oda nel suo messaggio.

"Per ora possiamo annunciare il cast principale. O meglio, dobbiamo sbrigarci a farlo, oppure sarà leakkato, a quanto pare! Esilarante, ahah" continua poi "I loro volti, la forma delle loro bocche, delle mani, la loro aura, il modo in cui si muovono, la loro voce, le loro capacità attoriali, la loro altezza, l'equilibrio che si viene a creare tra i membri della Ciurma di Cappello di Paglia... ! Abbiamo deciso per questi attori dopo numerose discussioni con persone da tutto il mondo! E loro sono i nostri Mugiwara!"

E promette infine "Ci vorrà ancora un po' affinché i lavori per la serie possano essere completati, ma continueremo a fare del nostro meglio per regalarvi uno show che siamo fiduciosi possa essere apprezzato da tutto il mondo! Attendiamo con trepidazione nuovi aggiornamenti in futuro".

Lo scorso settembre erano stati svelati il logo del live-action di ONE PIECE e, a indicare l'inizio delle riprese, era stato mostrato il copione del primo episodio, "Romance Dawn", che riprende il nome dall'arco narrativo iniziale del manga.