One Piece, Eiichiro Oda va davvero pazzo per il cast della serie Netflix

Dopo l'approvazione di Inaki Godoy nel ruolo di Luffy, il protagonista della serie in live-action tratta da One Piece, Eichiro Oda ha ora espresso il suo entusiasmo per tutte le scelte di casting operate da Netflix per lo show. Considerato il suo coinvolgimento nella produzione, i fan possono ben sperare sulla riuscita di questo atteso remake.

Oda ha infatti elogiato il cast e il team VFX in un video condiviso dall'account Instagram ufficiale di One Piece. Sebbene il suo volto sia nascosto da un'illustrazione, la sua voce viene trasmessa attraverso un telefono lumaca regalatogli dalla star della serie Inaki Godoy.

"Essendo una produzione hollywoodiana, l'azione e i VFX sono fantastici, per non parlare delle performance del cast", ha dichiarato Oda. "Ma soprattutto, voglio richiamare l'attenzione su quanto sia perfetto il cast di Cappello di Paglia. È come se si guardasse Cappello di Paglia nella vita reale, e mi piacerebbe che lo assaporaste". Date un'occhiata alla nuova clip di One Piece!

Sebbene Oda sia noto per stare lontano dai riflettori, non è stato timido sulle condizioni poste per portare la sua creazione su Netflix. Emma Sullivan, una delle registe della serie in arrivo, ha recentemente illustrato il coinvolgimento di Oda nella produzione, affermando che avrebbe chiesto riprese aggiuntive e modifiche alla sceneggiatura se qualcosa non avesse raggiunto i suoi standard. "Vuoi che loro [i fan] siano felici, sai, ma penso che l'unico modo per farlo sia rendere felice [Eiichiro] Oda. Quando ha visto cose che non gli piacevano, le abbiamo rifatte", ha spiegato Sullivan.

Sullivan ha anche parlato delle preoccupazioni dei fan di One Piece riguardo all'adattamento. Nonostante l'entusiasmo per la serie tanto attesa, i fan vogliono che lo show mantenga l'integrità del manga del 1997. "Si sa che [i fan] sono appassionati, ma vogliono il meglio", ha continuato la regista. In definitiva, l'unica cosa che contava era che Oda fosse soddisfatto del risultato, dato che era lui la forza trainante della serie. "È lui il leader, in realtà, e penso che se Oda dice di essere soddisfatto, allora i fan saranno contenti. Ma noi speriamo solo di aver fatto del nostro meglio", ha aggiunto Sullivan.

Tutti gli episodi della prima stagione di One Piece arriveranno su Netflix domani 31 agosto.