One Piece, Eiichiro Oda ai fan: 'Ho spinto Netflix a rifare le scene che non mi piacevano'

Ad accompagnare il nuovo trailer di One Piece, l'attesa serie live-action Netflix in arrivo ad agosto, è stata pubblicata anche una nuova lettera del Maestro Eiichiro Oda, nella quale il creatore del fenomeno globale condivide i suoi pensieri sull’adattamento.

La lettera integrale inoltrataci da Netflix è disponibile in calce all'articolo, ma vale comunque la pena sottolineare i passaggi più importanti: a quanto pare, infatti, Eiichiro Oda ha avuto un ruolo molto attivo nella produzione di One Piece, dato che per sua stessa ammissione aveva il potere di costringere la troupe a rifare tutte quelle scene che, durante la lavorazione, non riteneva fossero riuscite a rispettare gli standard qualitativi che lui si aspettava...e pretendeva.

"Anche dopo la fine delle riprese, la produzione ha accettato di ripetere diverse scene perché pensavo che non fossero di una qualità sufficiente da essere mostrate al pubblico di tutto il mondo" ha sottolineato il creatore di One Piece, che poi ha aggiunto: "Inoltre, alcune battute sulla carta non sembravano tipiche di Luffy...ma quando ho visto le scene girate mi sono detto: 'Vanno bene se è Inaki a impersonare Luffy!' E' stato necessario seguire tutta una serie di procedure per far si che le cose non sembrassero troppo innaturali nel live-action."

One Piece sarà disponibile dal 31 agosto 2023 in esclusiva su Netflix e in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Per altri contenuti, scoprite quale scena della serie tv di One Piece sarà perfetta, secondo l'opinione di Eiichiro Oda.