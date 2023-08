One Piece, Eiichiro Oda ha fiducia in Netflix: dal Giappone arriva un messaggio speciale

Oltre alla pubblicazione dei nuovi poster di One Piece, il marketing per l'attesissima serie televisiva live-action targata Netflix remake del popolare anime continua con un messaggio lasciato dal creatore Eiichiro Oda per le strade del Giappone.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, il creatore di One Piece ha scritto una lunga lettera all'indirizzo di Netflix 'pubblicata' su un grosso pannello che - secondo il tweet - sta comparendo qua e là per tutta la nazione. Il messaggio recita:

"Il requisito per scegliere un compagno di ciurma di Cappello di Paglia non è la forza. Rufy sa cosa è importante. Pensavo fosse impossibile realizzare un live-action, ma con la tecnologia odierna si può fare. Dobbiamo combattere la crudeltà del vasto oceano. Non ci resta che puntare ad un successo senza precedenti. Credi nella storia. Concentrati sul fatto che sia interessante: c'è grande fiducia tra me e i miei fan e loro sanno che non mentirei mai. Non potrei mai definire qualcosa 'interessante' se in realtà pensassi che non lo sia. [...] Sono contento che lo staff abbia capito i personaggi. La serie è molto più bella di quanto potessi immaginare. Sono rimasto sorpreso nello scoprire che il mio Rufy, che pensavo non esistesse, ora esiste davvero in questo mondo. Hanno creato qualcosa che solo l'azione dal vivo può fare. Sono felice di vedere l'amore per One Piece sparso in ogni angolo dello schermo."

One Piece uscirà il 31 agosto, in esclusiva su Netflix.