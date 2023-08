One Piece, Eiichiro Oda è stato irremovibile su due richieste: 'Sono fondamentali'

Quando si parla di adattamenti i fan cominciano a tremare, soprattutto quando si parla di opere come One Piece: nel passaggio da anime a live-action è impossibile non sacrificare alcuni elementi, ma ci sono alcuni passaggi che devono necessariamente restare immacolati, ed Eiichiro Oda ne è perfettamente consapevole.

Dopo essersi detto terribilmente nervoso all'idea del confronto con Oda, lo showrunner Matt Owens ha infatti svelato le uniche due richieste, in termini di fedeltà, sulle quali il mangaka sarebbe stato irremovibile per quanto riguarda l'attesissimo live-action targato Netflix.

La prima riguarda le backstory dei membri della ciurma di Rufy, da lasciare così come sono state raccontate nel manga: "Sono fondamentali per definirli come persone, per definire i loro sogni e le loro motivazioni e il modo in cui Rufy va a colpire proprio lì quando li incontra per la prima volta, aiutandoli a riscoprire quei sogni" sono state le parole di Owens.

Lo showrunner ha proseguito citando i poteri derivati dai Frutti del Diavolo: "I poteri e le abilità ottenute tramite i Frutti del Diavolo sono stati ideati accuratamente da Oda, ci è voluta un sacco di immaginazione". Insomma, delle variazioni sul tema ci saranno senz'altro, ma su questi due punti dovremmo poter dormire sonni tranquilli! Oda a parte, comunque, ecco dov'è che il One Piece di Netflix non deve assolutamente fallire secondo noi.