One Piece, Eiichiro Oda ha pianto per il live-action! È la benedizione definitiva?

Il live-action di One Piece ha debuttato su Netflix: l'impresa, alquanto rischiosa come tutti gli adattamenti di manga e anime, sembrerebbe aver fatto breccia nel cuore proprio del suo creatore La reazione di Oda, papà di One Piece, non può che rassicurare i tanti fan a combattere la diffidenza nei confronti di un prodotto nuovo che spezza i contorni, crea sfumature diverse dei personaggi ai quali il pubblico è affezionato. La storia televisiva è piena di live-action tratti dai manga a dir poco disastrosi ma con One Piece potrebbe essere diverso. Per ricevere l'approvazione di Oda, le cui lacrime sembrerebbero un risultato entusiasmante, ci sono voluti anni. Il live-action di One Piece, infatti, si propone come un adattamento fedelissimo del materiale originale: un'epopea targata Netflix che ha visto Oda impegnato fortemente in tutto il processo di sviluppo e produzione al fine di portare sul grande schermo l'integrità dei personaggi di One Piece. Il Re dei Pirati, adesso, è arrivato su Netflix: è ancora troppo presto per parlare di performance, ma è innegabile che il live-action di One Piece attrarrà il pubblico, curioso di scoprire come sarà Rufy in carne e ossa. Dopo le lacrime di Oda, però, sembrerebbe che la popolare piattaforma di streaming abbia fatto un ottimo lavoro: se volete sapere cosa ne pensiamo, date un'occhiata alla nostra recensione dell'adattamento live-action di One Piece!