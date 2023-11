One Piece, uno degli elementi più amati del live-action torna in un video dedicato

Tra i prodotti più di successo di Netflix c'è certamente l'adattamento live-action di One Piece e pochi sarebbero riusciti nell'impresa. Può piacere come non può piacere ma considerato il destino dei suoi predecessori quando si parla di adattamenti di manga giapponesi, il lavoro del colosso di streaming ha dato i suoi frutti.

Oltre a un cast brillante ( Eiichiro Oda ha solo una richiesta per le star di One Piece), a colpire il pubblico è stata l'attenzione per i dettagli e la volontà di realizzare una serie TV più realistica possibile senza cadere mai del grottesco. Tra gli elementi più apprezzati non possiamo che citare il lumacofono, il mezzo più usato per le comunicazioni nel manga di Oda e se vi siete mai chiesti come funziona, ci ha pensato lo showrunner di One Piece a svelarlo!

Steve Maeda, infatti, ha condiviso un breve video (che trovate in calce all'articolo) che mostra lo "scheletro" dei lumacofoni adoperati nella scenografia della serie TV live-action di Netflix. Una tecnologia che ha permesso di dare vita a uno degli elementi più amati dell'universo di One Piece!

Adesso che lo sciopero degli attori è terminato, si possono muovere concretamente i primi passi verso la seconda stagione della serie live-action e conoscere i prossimi membri della ciurma di Cappello di Paglia (e nuovi lumacofoni): Oda ha già disegnato lo schizzo di Tony Tony Chopper in live-action!