One Piece, Emily Rudd era la Nami perfetta: la prova in un dettaglio

La navigatrice in una ciurma pirata è una delle figure più importanti e così è Nami tra i pirati di Cappello di Paglia interpretata da Emily Rudd nel live-action tratta dal popolare anime di Eiichiro Oda. La serie TV ha cambiato la vita dell'attrice, che prima viveva un vero infermo a livello lavorativo: Emily Rudd veniva pagata pochissimo.

Una rinascita per l'attrice che rivela di sentirsi da sempre Nami per via delle esperienze di vita simili che Rudd condivide con la nostra navigatrice: l'attrice, infatti, ha raccontato che fin da piccola ama il campeggio e che per orientarsi usava e sapeva leggere le mappe cartacee.

Proprio per il suo particolare senso dell'orientamento, sviluppata negli anni di campeggio, è sempre stata la guida della famiglia: "Se siamo in una nuova città, i miei amici mi chiedono se posso guidarli - ha raccontato l'attrice a GamesRadar+ - Sono sempre stata la guida della famiglia. Quindi, immagino di essere nata per essere un navigatrice. Sono nata per essere Nami. Diciamolo!". Nami è tenace ma equilibrata, e Emily Rudd, da grande fan di One Piece, ha sentito il personaggio molto vicino a sé: i frutti sono quelli che abbiamo visto nelle otto puntate della prima stagione del live-action di Netflix, dove abbiamo iniziato a conoscere Rudd come Nami. Ma One Piece 2 diventerà presto realtà e ci aspettiamo grandi cose dell'attrice.

