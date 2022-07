ONE PIECE, Emily Rudd e i produttori celebrano i 25 anni del manga con un video

Sono già 25 anni di ONE PIECE, e mentre il mondo si prepara alla saga finale del manga di Eiichiro Oda, i produttori del live-action Netflix di ONE PIECE e Emily Rudd celebrano l'anniversario con un nuovo video.

Nei giorni in cui ci accingiamo a scoprire cosa sta accadendo nel mondo di ONE PIECE con il capitolo 1054 del manga dopo un mese di pausa, ci sono anche tante altre occasioni per festeggiare in qualità di fan di ONE PIECE.

Quest'oggi, ad esempio, è stato condiviso un nuovo trailer di ONE PIECE RED, il film dedicato a Shanks, e nel frattempo continuano le celebrazioni per il 25esimo anniversario del manga.

E proprio quest'ultima ricorrenza è al centro del video pubblicato quest'oggi da ONE PIECE Netflix, in cui l'attrice di Nami Emily Rudd e i produttori e co-showrunner del live-action Matt Owens e Steve Maeda hanno fatto i loro complimenti a Oda per il traguardo, condividendo anche i propri personaggi preferiti dell'opera.



"25 anni! che occasione monumentale!" esordisce Steve Maeda "Uno dei miei personaggi preferiti è Usopp, probabilmente il Mugiwara in cui è più facile rispecchiarsi, per tanti aspetti".



"Beh io sono ovviamente di parte, ma [Nami] la adoravo già da prima di ottenere il ruolo" aggiunge poi Emily Rudd.



Mentre Matt Owens rivela "Il mio personaggio preferito è Trafalgar Law, ha un potere fighissimo, e come quasi tutti i personaggi principali di ONE PIECE ha una backstory davvero triste. Povero ragazzo, ha proprio bisogno di un abbraccio!".



"Congratulazioni Maestro Oda! Non come faccia, noi sono solo due anni che lavoriamo [al live-action di] ONE PIECE, lui da 25! È davvero assurdo!" conclude Maeda.



E a noi, per adesso, resta che unirci ai festeggiamenti e attendere novità sul live-action.