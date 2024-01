One Piece, Emily Rudd ha un sogno: quale storyline vuole nel live-action?

Interpretare un personaggio all'interno di un prodotto non ti obbliga ad essere un grande appassionato. Questo non è sicuramente il caso di Emily Rudd, volto di Nami in One Piece, che si è dimostrata più volte un amante del mondo anime, manga e, in particolare, dell'universo creato da Eichiro Oda.

Mentre Mackenyu ha confermato la presenza di Chopper in One Piece 2, la protagonista femminile della serie, Emily Rudd, ha più volte dimostrato di essere appassionatissima di questo mondo nel corso di innumerevoli interviste confermando, in realtà, quanto sia affezionata al personaggio di Nami, al suo futuro nella serie e, in generale, alle storie raccontate in One Piece. L'adattamento seriale del celebre manga (e anime) aveva suscitato non poco ansia tra i fan terrorizzati che la serie Netflix potesse rivelarsi un enorme buco nell'acqua. Guardando i risultati e l'ottima accoglienza ottenuta si può dire che sono state superate anche le aspettative più rosee.

Essere una grande fan di One Piece ha sicuramente aiutato l'attrice ad entrare meglio nel personaggio e, soprattutto, non mancare di rispetto a quell'immagine che i fan si sono creati nel corso degli anni. Dopo aver parlato di come "lei sarà Nami e Nami sarà lei finché glielo lasceranno fare", Emily Rudd ha rivelato la saga di One Piece a cui è affezionata maggiormente e che vorrebbe vedere di più sul piccolo schermo. L'attrice ha individuato il suo arco preferito in Enies Lobby.

Nel frattempo, si inizia anche ad ipotizzare quando potrebbero cominciare le riprese della seconda stagione di One Piece. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!