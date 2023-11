One Piece, l'entusiasmo della star di Buggy: 'Impel Down? Non vedo l'ora'

Il successo raccolto dall'adattamento Netflix di One Piece sta facendo sognare i fan di tutto il mondo dell'anime e del manga. Sembra, però, che ad avere dei desideri non siano solo gli appassionati ma anche gli attori che hanno partecipato alla prima stagione della serie e che torneranno nella seconda.

Uno dei personaggi di cui l'adattamento è stato maggiormente amato dai fan della carta stampata è stato Buggy Il Clown interpretato da un bravissimo Jeff Ward, famoso per esser stato tra i volti principale della serie Marvel Agents of SHIELD. Mentre in molti si chiedono quando cominceranno le riprese della seconda stagione di One Piece, la curiosità riguarda le trame che saranno toccate e come Buggy verrà coinvolto.

Nei primi numeri del manga e nei primi episodi dell'anime il personaggio ha un ruolo molto importante che viene rafforzato ancor di più nell'arco di Impel Down. Ovviamente, l'attore ha risposto ad alcune teorie dei fan che gli hanno domandato come ha lavorato alla costruzione del personaggio di Buggy. "Ho letto il primo volume. Mi sono subito innamorato di Buggy. Spero davvero di poter arrivare alla storia di Impel Down. Inaki e io amiamo davvero lavorare insieme." ha raccontato, citando anche Inaky Godoy protagonista della serie. Insomma, sembra che Ward sia più che interessato all'arco di Impel Down e speri che si possa arrivare fino a quel punto.

Eiichiro Oda sembra abbia avuto una richiesta molto particolare per le star di One Piece. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!