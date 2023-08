One Piece, errore clamoroso di Netflix: nel trailer compare uno smartwatch!

Il live action di One Piece sta facendo scatenare i fan sulla rete non soltanto per la fervente attesa dell’arrivo delo show, ma anche per un’incredibile disattenzione che il pubblico più attento ha notato all’interno del trailer dello show. In una scena dell’anticipazione, infatti, compare, a sorpresa, uno smartwatch al polso di un’attrice.

Dopo esserci chiesti quanto sia realmente coinvolto Eiichiro Oda nella trasposizione live action di One Piece dobbiamo riportare la curiosità inerente un errore presente nel primo trailer di One Piece in cui un personaggio è ritratto con al polso un moderno smartwatch.

L’anacronismo, prontamente rimosso nella seconda versione del trailer, dimostra come anche in produzioni enormi come quella dell’adattamento del celebre manga l’inciampo sia sempre dietro l’angolo, come ci aveva già dimostrato Game of Thrones con la celeberrima tazza di caffè in bella vista, dati i tantissimi aspetti da tenere sott'occhio durante le riprese e la post-produzione.

Ormai siamo davvero vicini al debutto della serie e Netflix farà in modo che se ne parli sempre di più e sempre meglio, visti gli ingenti costi affrontati per la produzione.

Vi lasciamo in calce all’articolo le immagini relative alle due versioni del trailer, quella incriminata e quella in cui il pezzo di tecnologia è stato rimosso digitalmente e, invitandovi a rimanere su queste pagine per tutte le news riguardanti lo show, vi lasciamo a un’analisi che cerca di capire se i fan hanno da preoccuparsi riguardo la serie Netflix live action di One Piece.