One Piece: i fan hanno trovato l'Ace perfetto per la serie Netflix? Ecco di chi si tratta

Ormai non c’è dubbio: One Piece è uno dei più grandi successi dell’anno di Netflix. L’acclamato live action del manga di Eiichiro Oda ha conquistato il favore di critica e pubblico, con una storia frizzante ed al tempo stesso ricca di pathos e sentimenti, proprio come il materiale originale.

Naturalmente, i fan attendono con trepidazione novità riguardo la seconda stagione di una serie che riesce a catturare l’attenzione non solo del pubblico, ma anche dell’intero mondo dello spettacolo: è risaputo, infatti, quanto l’attrice Jamie Lee Curtis voglia il ruolo di Kureha in One Piece, manifestando con insistenza il proprio desiderio.

Nel live action, la ciurma dei pirati di Cappello di Paglia ha ancora numerosi mari da solcare ed avventure da affrontare: certamente, sarà impossibile riprodurre fedelmente la mole di avvenimenti presenti nell’anime e nel manga, ma i prossimi episodi avranno modo di presentarci nuovi personaggi e, con essi, nuove storie.

I primi 8 episodi, infatti, sono solo l’adattamento della East Blue Saga e non conosciamo ancora alcun dettaglio in merito alla trama della prossima stagione. Tuttavia, i fan scommetterebbero un centesimo (o forse di più) sulla presenza di uno dei protagonisti del mondo di One Piece: stiamo parlando di Ace, il fratello di Luffy, introdotto nel paesaggio desertico di Alabasta.

Nelle ultime ore, l’utente Lucas Amorim ha pubblicato sui propri canali social alcune fotografie in cui è intento a vestire i panni proprio di Ace. Il suo cosplayer è degno di un solo ed unico aggettivo: stupefacente! Dagli abiti all’attitude mostrata nelle immagini, sembra proprio di essere dinanzi al volto perfetto per il fratello di Cappello di Paglia!

Al momento, si tratta soltanto di ipotesi fantasiose; dal momento che nulla è stato confermato, tutto rientra nel campo della pura speculazione. Possiamo, pertanto, solo provare ad immaginare quali personaggi compariranno in One Piece 2.