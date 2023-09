'One Piece, una fan art anticipa l'aspetto del Chopper live action'

L’adattamento live action su Netflix di One Piece sta conquistando tutto il mondo, aumentando il pubblico già incredibilmente dedicato e affezionato del manga e dell’anime. Visto il successo, molti fan stanno già immaginando cosa possa riservarci la seconda stagione, con Chopper divenuto improvvisamente protagonista delle fantasie del pubblico.

Dopo aver presentato una serie di personaggi che potrebbero essere introdotti nella seconda stagione di One Piece, torniamo a speculare sulle questioni relative il secondo capitolo della serie Netflix per mostrarvi un’immagine, diventata virale su Twitter, che immagina una possibile rappresentazione di uno dei personaggi più amati del franchise.

Parliamo naturalmente di Chopper e del simpatico fan poster che sta riscuotendo successo sulla piattaforma di Elon Musk. La renna creata da Eiichirō Oda, sembra voler ricalcare, nella rappresentazione condivisa un riuscito mix tra il personaggio del fumetto e Pikachu, con il celebre Pokemon probabilmente preso da modello per la realizzazione dell’immagine.

Le reazioni degli utenti sono sembrate contrastanti con alcuni che si sono mostrati meravigliati dalla dolcezza espressa dalla creatura e con altri che invece hanno ritenuto l’idea poco affine a quella del personaggio.

Non ci resta, naturalmente, che aspettare, per vedere se e come verrà immortalato Chopper. Per mitigare l’attesa, che di certo non sarà breve, vi lasciamo alla nostra recensione di One Piece.