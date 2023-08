One Piece è il franchise più redditizio di sempre? La risposta viene sempre dal Giappone

One Piece è uno dei franchise più importanti degli ultimi anni, con tutte le sue incarnazioni sui vari media che hanno avuto un successo straordinario. Nonostante, però, l’enorme commerciale della saga, c’è un altro franchise di cui esiste anche la versione anime, capace di surclassare la creazione di Eiichirō Oda e qualsiasi altro prodotto.

Vi abbiamo parlato del budget della serie live-action di One Piece, che, nonostante l’esosa produzione promette dei lauti introiti a Netflix, visto l’incredibile seguito su cui possono contare Monkey D. Luffy e la sua ciurma.

Il valore generato da One Piece, però, per quanto enorme non è certo unico e, anzi, possiamo affermare con certezza che un’altra serie di prodotti proveniente dal Giappone detiene un record ancora più importante.

Parliamo naturalmente del franchise dei Pokemon, che, a dispetto degli appena 20 miliardi di dollari di valore di One Piece, ha generato circa 88 miliardi di dollari di valore. Un record tanto per il settore dell’animazione quanto per quello dei franchise cinematografici.

Basti pensare che il valore di Star Wars, del DC Extended Universe e del Marvel Cinematic Universe messi insieme, non riescono a eguagliare quello dei mostri nati nel 1996.

Certamente, la longevità del franchise dei Pokemon è uno dei fattori più importanti dietro il suo valore commerciale immenso e pare improbabile, almeno nel breve periodo, che qualche altra saga riesca in qualche modo a togliere il primato alla creatura di Satoshi Tajiri.

One Piece, a ogni modo cercherà di battagliare in questo senso per meritarsi, in un circolo virtuoso, sempre più spazio. In attesa di capire se il nuovo live-action saprà essere un successo commerciale e di critica, vi lasciamo al trailer di One Piece.