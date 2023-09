One Piece e il geniale crossover con The Bear immaginato da BossLogic

La nuova serie Netflix dedicata a Cappello di paglia ha ottenuto un grande successo, e One Piece: Live Action è ufficialmente fresh su Rotten Tomatoes. Molti fan si divertono spesso a fare fotomontaggi e meme dedicati alla serie, e uno di questi si è rivelato molto originale.

L’utente @BossLogic ha pubblicato sul social X un divertente fotomontaggio che ritrae il protagonista della serie Tv The Bear con una capigliatura uguale a quella di Sanji di One Piece, le sopracciglia a spirale e una sigaretta in bocca, tratto caratteristico del pirata della ciurma di Luffy. L’utente ha scritto: “Quando guardi #OnePieceNetflix e #TheBearFX allo stesso tempo...”, arrivando a ottenere ben 29.000 visualizzazioni al post.

Il paragone nasce poiché la serie Tv the Bear ha come protagonista Carmy, un giovane chef d’alta cucina che si ritrova a lavorare in un locale fatiscente e decisamente lontano dai suoi soliti standard. Allo stesso modo Sanji abbandona l’alta cucina del Baratie per unirsi alla ciurma del pirata Cappello di Paglia e solcare i mari insieme a lui.

Sanji è interpretato da Taz Skylar nella nuova serie netflix (e qui potete scoprire chi sono tutti gli attori di One Piece: Live action). E voi cosa ne pensate di questo confronto, vi sembra azzeccato? Fatecelo sapere nei commenti.