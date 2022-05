ONE PIECE, girati i primi due episodi del live-action Netflix: le foto di cast e crew

Mentre il manga e l'anime di ONE PIECE raggiungono nuove vette, anche gli ultimi aggiornamenti sui lavori dell'adattamento live-action targato Netflix fanno ben sperare, con i primi due episodi apparentemente già terminati.

Ad aggiornarci sullo status della produzione di ONE PIECE finora ci ha pensato principalmente il web, ma ogni tanto sono anche gli attori stessi, assieme a crew e produttori, ad elargire qualche informazione.

È questo, ad esempio, il caso che abbiamo sottomano al momento, dato che è stato il regista Marc Jobst (che abbiamo già visto al timone di episodi di svariate serie tv come Daredevil, Black Sails, The Witcher o Hannibal) ad avvisarci di aver già portato a termine le riprese dei primi due episodi della prima stagione di ONE PIECE.

Non solo, ma l'interprete di Sanji Taz Skylar ha poi condiviso una foto dei Mugiwara (tutti tranne Zoro/Mackenyu, che fine avrà fatto questa volta lo spadaccino della ciurma?) assieme a Jobst, taggando i colleghi e scrivendo nella caption "Adoriamo quest'uomo".

Sembra dunque che tutto proceda per il meglio sul set di ONE PIECE, e presto potremo forse avere qualche sneak peek... Magari on occasione della prossima edizione di Netflix Geeked Week? Non possiamo fare altro che sperare.

Voi cosa ne pensate, avete fiducia nel progetto? Fateci sapere nei commenti.