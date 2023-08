ONE PIECE: guardate questa clip in esclusiva con Sanji e Zef, sembrano usciti dal manga!

Manca sempre meno all'uscita della serie live-action di ONE PIECE su Netflix e l'hype dei fan ormai non conosce più limiti. Ci pensiamo noi a calmare un po' i bollenti spiriti: vi proponiamo una clip in esclusiva dedicata a Sanji e Zef!

Il filmato, che potete gustarvi in alto, è disponibile in lingua originale con sottotitoli in italiano e ci è stato concesso in esclusiva da Netflix per mostrarvi quanto la serie live-action si impone di seguire fedelmente la lezione del manga di successo di Eiichiro Oda.

In verità, la scena in questione non riprende uno a uno quanto accade nel fumetto, a dimostrazione che lo show si prenderà anche qualche licenza per trasporre le vicende del manga in versione live-action. In ogni caso, la scena sembra molto esplicativa del rapporto che lega Sanji e Zef, il proprietario del Baratie, il luogo in cui Luffy, Zoro, Usop e Nami incontreranno colui che diventerà il cuoco della Ciurma dei Pirati di Cappello di Paglia.

Vi ricordiamo che ONE PIECE uscirà su Netfilx il prossimo 31 agosto. L'attenzione per questo titolo è stata massima, al punto che Eiichiro Oda in persona ha partecipato alle riprese di ONE PIECE. Siete pronti a salpare con i Mugiwara? E avete già ascoltato il brano della colonna sonora di ONE PIECE?