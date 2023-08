One Piece ha imparato molto da Cowboy Bebop: novità sul remake Netflix

Ricordiamo tutti il disastro di critica e pubblico di Cowboy Bepop, tant'è che quando il remake live-action di One Piece fu annunciato in molti avevano storto il naso per la paura che Netflix ripetesse gli stessi errori commessi in precedenza con l'opera tratta da Watanabe. Tuttavia, pare che la produzione sia stata invece molto attenta stavolta.

Fortunatamente, il produttore esecutivo Marty Adelstein ha sottolineato come la produzione e tutto il team creativo abbia tratto molti insegnamenti da quanto fatto su Cowboy Bebop. Si sono resi conto che "i fan si aspettano che tu sia fedele al materiale di partenza", il che non sorprende più di tanto se si considera quanto i fan siano affezionati ai progetti che hanno seguito per molti anni.

"Abbiamo imparato che i fan si aspettano che tu sia fedele al materiale di partenza. Leggendo i commenti, dicevano sempre: 'Beh, non hanno fatto questo personaggio allo stesso modo di questo e di quello'.. Ci ha insegnato molto su cosa dovevamo fare con questo live-action".

A giudicare dalle prime reazioni di One Piece emerse online sembra che ci siano le premesse per un lavoro fatto con cognizione di causa stavolta.

Becky Clements, presidente dei Tomorrow Studios, sottolinea inoltre che non si tratta solo di adattare il materiale di partenza, ma piuttosto di far sì che gli spettatori abbiano la stessa reazione e gli stessi sentimenti nei confronti della narrazione dell'adattamento live-action. "Vogliamo alleviare quei momenti e farli vivere anche ad altri".

"L'obiettivo di tutti è stato quello di fare in modo che, guardando la serie, si pensasse a una versione live-action del manga che fosse un altro fiore all'occhiello dell'eredità di Oda. Che le persone potessero vederla in un altro medium, ma che avessero comunque la stessa reazione e gli stessi sentimenti nei confronti della narrazione".