One Piece, l'importante sul set era rendere Oda felice: 'Lo controllavamo sempre'

La presenza dell'autore dell'opera originale sul set è garanzia di affidabilità quando si tratta di adattamenti live-action? Forse sì, forse no, ma una cosa è certa: tutto ciò che vedremo nella versione Netflix di One Piece sarà stato approvato dallo sguardo vigile del mangaka, almeno stando a quanto raccontano gli addetti ai lavori.

Oda era infatti una presenza fissa sul set di One Piece, e la cosa non poteva certo non mettere una certa pressione a coloro che sono stati incaricati di trasporre le avventure di Rufy e soci: a parlarne è stata la regista Emma Sullivan, che non ha negato di aver gettato sempre un'occhiata al nostro prima di dare l'ok alle scene appena girate.

"È una cosa enorme, vogliamo rendere felici i fan perché per loro significa tanto, sono così coinvolti con questi personaggi. In particolare One Piece li ha accompagnati per 23 anni delle loro vite, quindi è davvero importante dedicare il giusto rispetto alla cosa. Ovviamente per noi è stata una fortuna avere Oda sul set, controllavamo sempre che fosse felice, se non lo era rifacevamo tutto" sono state le sue parole.

Basterà a non incappare in altri errori alla Death Note o Cowboy Bebop? Fateci sapere nei commenti quali sono le vostre speranze! Qui, intanto, trovate un nuovo brano inedito della colonna sonora di One Piece.