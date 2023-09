One Piece, Inaki Godoy non voleva copiare un aspetto del manga

Il remake in live-action di One Piece è approdato su Netflix lo scorso 31 agosto e da allora ha catturato l'attenzione dei fan che ne sono rimasti molto soddisfatti, nonostante i timori iniziali che potesse rivelarsi l'ennesimo adattamento mal gestito dalla piattaforma streaming. Questo anche grazie al suo cast, tra cui un ottimo Inaki Godoy.

Nel corso di una recente intervista, Godoy ha parlato di uno spettro di cose riguardanti il suo ruolo di Luffy nell'adattamento live-action di One Piece. Ha ripercorso diversi aspetti del personaggio, ma c'è qualcosa che Godoy non ha voluto ricreare. Si è astenuto dall'emulare il modo in cui la voce di Luffy è resa nell'anime da Mayumi Tanaka.

"Ho guardato l'anime. Ho visto soprattutto il doppiaggio giapponese. Mayumi Tanaka ha doppiato Luffy per molto tempo, dal 1999. E quello che ha fatto è incredibile. Incredibile. E non cercherei mai di replicare nulla di tutto ciò. Perché è una cosa sua. Ha creato la sua versione di questo personaggio e anche io devo fare la mia parte con il live-action. Quindi, più che prestare attenzione a ciò che facevano gli attori del doppiaggio, ho prestato attenzione a ciò che il personaggio rappresentava".

Godoy ha detto che la sua voce naturale è più profonda e che deve intonarla diversi livelli più in alto quando interpreta Luffy. Anche il Mangaka, Eiichiro Oda in persona, è rimasto impressionato dall'interpretazione di Luffy da parte dell'attore e ha dichiarato di non poter immaginare nessun altro nel ruolo.

"Guardando l'anime, ho capito subito chi era questo ragazzo: vede qualcuno che è stato maltrattato. Non lo conosce veramente, ma decide di aiutarlo e quando lo fa, lo fa con un sorriso. Lui [Luffy] non parla molto. Ascolta molto. Per me Luffy era un sognatore ottimista che si preoccupa dei suoi amici... e che fa di tutto per realizzare i suoi sogni. Quindi capire questo è stato un fattore chiave per me per interpretare questo personaggio".