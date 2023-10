One Piece, Inaki Godoy conosceva Luffy... Ma non grazie al manga o all'anime!

One Piece fa ormai parte di quegli elementi della cultura pop che tutti conoscono anche senza potenzialmente averne mai letto una pagina o visto un episodio: è dunque plausibile che il ragionamento sia valso anche per gli attori protagonisti della serie Netflix, proprio come confermano le parole di Inaki Godoy.

L'attore che sarebbe finito a interpretare il pirata dal Cappello di Paglia nel One Piece di Netflix ha infatti ammesso che, pur avendo già sentito nominare One Piece da buon appassionato di fumetti, fece la conoscenza di Luffy... Grazie a un videogioco!

"Conoscevo One Piece perché mi piacciono molto i fumetti, i videogiochi... In particolare conoscevo Luffy grazie a un videogioco a cui giocavo durante le mie lezioni di informatica. Era un videogioco online e Luffy era uno dei personaggi giocabili. Lo conoscevo come: 'Ah sì, il tizio con il sorriso da pazzo!'" sono state le parole dell'attore.

Quale che fosse il suo grado di conoscenza della materia, comunque, il buon Inaki è riuscito a interpretare Luffy alla perfezione, entrando immediatamente nelle grazie di un fandom tutt'altro che poco esigente: e voi, avete apprezzato la sua interpretazione? Fatecelo sapere nei commenti! A proposito di casting, intanto, i fan potrebbero aver già individuato l'Ace perfetto per il One Piece di Netflix.