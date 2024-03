One Piece, Inaki Godoy non prende Luffy sottogamba: 'Ho una grande responsabilità'

Il protagonista del live action Netflix di One Piece Inaki Godoy parla del successo della serie, dell'arrivo della fama e delle grandi responsabilità che derivano dall'interpretare l'amatissimo Luffy in un'intervista per Teen Vogue: ecco cosa ha detto ai microfoni della rivista americana!

"Sapevo che molte persone avevano delle aspettative ed ero entusiasta. Ma ero anche molto nervoso. Era una grande responsabilità, ma non penso di aver ancora processato quanto sia grande", ha dichiarato Godoy. Il giovane attore, pur essendo consapevole dell'importanza del personaggio che interpreta e dei rischi della fama improvvisa, non sembra turbato dalle possibili conseguenze: "Sì, c'è una certa responsabilità, ma mi hanno scelto perché sanno che posso gestirla, io stesso so che posso gestirla" ha aggiunto.

Una cosa è certa, la fama di Godoy non si spegnerà presto: di recente, infatti, Netflix ha confermato la seconda stagione di One Piece, quindi a breve rivedremo il giovane attore nei panni di Luffy. Ma di cosa parla il live action di One Piece?



Questa è la sinossi ufficiale: "Monkey D. Luffy vuole diventare un pirata fin da quando era un bambino e ascoltava le favole del capitano dei Pirati del Rosso Shanks. Ma la vita di Luffy cambia quando mangia per sbaglio il frutto Gom Gom e diventa un uomo di gomma capace di allungarsi a piacimento. Anni dopo, con l'obiettivo di diventare il Re dei Pirati, Luffy intraprende una grande avventura alla ricerca del leggendario tesoro One Piece". Qui invece potete trovare le differenze tra manga e live action di One Piece.

