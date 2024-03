One Piece, Inaki Godoy: 'Pronto ad interpretare Luffy per molti anni'

One Piece è uno di quei franchise che ormai rappresentano una vera e propria istituzione del settore anime/manga. Su entrambi i fronti la creatura di Oda è riuscita a spadroneggiare per decenni ed ancora oggi è tra le produzioni più seguite. A ciò si è aggiunto, ovviamente, anche il recente successo della versione live-action.

Come potete leggere nella nostra recensione di One Piece infatti, la prima stagione dello show Netflix è riuscita nel difficilissimo intento di rendere giustizia all'opera originale, ed anche a far avvicinare a questo insolito mondo tutti quei neofiti che fino a poche ore prima magari nemmeno sapevano che cosa fosse un "Re dei pirati".

In tutto questo, ci si aspetta ad ora che il live-action proceda spedito per ancora diverse stagioni, e di questo sembra esserne fermamente convinto anche l'interprete di Luffy Inaki Godoy.

Il giovane attore è stato infatti recentemente intervistato dalla rivista Teen Vogue, in cui ha ammesso:

"Vorrei recitare in One Piece per ancora molti anni, mi renderebbe davvero felice. Non mi serve fare tante cose diverse per essere soddisfatto di me stesso".

Di certo una dichiarazione importante, specie considerando che, se tutto va bene, la serie tv di One Piece ha materiale a sufficienza per proseguire ancora a lungo.

Voi che ne pensate? Avete visto il nuovo show Netflix?