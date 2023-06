One Piece, Inaki Godoy su Rufy: 'Ho fatto attenzione ai dettagli del manga e dell'anime'

Rendere in maniera dignitosa in live-action le folli acrobazie dei protagonisti di One Piece è un'impresa di quelle proibitive: Inaki Godoy ne è sicuramente consapevole, e proprio in virtù di ciò ha cercato di studiare manga e anime nei minimi dettagli per far sì che il suo fosse un Rufy all'altezza dell'originale.

Dopo averci svelato i suoi anime preferiti insieme al resto del cast di One Piece, l'attore della serie Netflix ha infatti indicato alcuni momenti ben precisi dell'opera di Eiichiro Oda come fonte d'ispirazione per la versione live-action dell'amatissimo pirata dal cappello di paglia.

"Come potevo riuscire a tradurre in live-action questo uomo di gomma? In certi casi ho usato il manga e l'anime come punto di riferimento ed ho letteralmente provato a replicare il modo in cui questo ragazzo combatte. [...] Io ho modo di vedere il modo in cui combatte, perché non usarlo come punto di partenza? Dopo aver dato un pugno mette sempre la mano sul braccio o sulla spalla, se lo fa lui devo farlo anch'io, no? E quando sta per dare un pugno, certe volte solleva la gamba. Ho cercato di far caso a questi piccoli dettagli nell'originale" sono state le parole dell'attore.

Cosa ne dite? Sono dichiarazioni che ci lasciano ben sperare sulla fedeltà dell'adattamento?