One Piece, Inaki Godoy suona il jingle della serie al pianoforte per la gioia dei fan

L'adattamento live-action di One Piece è stato ufficialmente annunciato un paio di anni fa da Netflix, ma solo questa settimana sono stati annunciati i membri del cast della ciurma di Cappello di paglia, Iñaki Godoy interpreterà l’amato protagonista Monkey D. Rufy e ha mostrato tutte le sue abilità musicali in un video su Instagram.

L’annuncio del cast di One Piece ha entusiasmato i fan di tutto il mondo, Godoy ha usato i social media per esprimere tutta la sua gioia per la parte e in un breve video, che trovate in calce alla notizia, ha suonato al pianoforte il jingle pubblicitario della serie anime dimostrando le sue abilità musicali. Si è anche preso un momento pe ringraziare tutti i fan: "Wow, sono molto felice. Grazie a tutti i fan di One Piece per la fiducia che mi dimostrate. Farò del mio meglio."



Il creatore della serie originale Eiichiro Oda ha parlato del lavoro di ricerca degli attori: "Abbiamo lavorato con Netflix e Tomorrow Studios sull'enorme progetto che è la serie live action. Quanti anni sono passati da quando è stato annunciato, giusto? Lo so, lo so! Ma state tranquilli che abbiamo fatto progressi costanti da sempre! Non è facile quando si lavora con persone di culture diverse! Ma è proprio quel processo che può produrre qualcosa di speciale! Per ora, siamo in grado di annunciare il cast principale!", ha detto Oda.



"Il loro viso, le dimensioni delle loro bocche e mani, la loro aura, il modo in cui si comportano, la loro voce, le loro abilità recitative, la loro altezza, l'equilibrio tra la Ciurma di Cappello di Paglia, ecc...!" Oda ha continuato: "Abbiamo deciso questo cast dopo numerose discussioni che hanno coinvolto persone di tutto il mondo! Queste sono le persone che saranno i nostri Pirati di Cappello di Paglia! Ci vorrà un po' più di tempo per realizzare questo spettacolo, ma continueremo a farlo, facciamo del nostro meglio per offrire uno spettacolo che siamo fiduciosi sarà apprezzato da tutti in tutto il mondo!"



