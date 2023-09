One Piece incontra Marvel: come sarebbero gli Avengers nella ciurma di Capello di Paglia?

L'intelligenza artificiale sta prendendo sempre più piede e, ormai, non è una novità vedere opere nuove ed originali che riguardano un particolare prodotto. Con la One Piece mania che sta colpendo i social è interessante vedere ciò che molti fan stanno riuscendo a creare con il semplice utilizzo di una IA.

Dopo aver visto un possibile cast di One Piece in Italia con protagonisti Luis, Fedez e Carlo Cracco, vedere i personaggi Marvel inseriti in questo tipo di mondo non sembra essere assolutamente strano. La pagina Instagram AI Dreams ha pubblicato delle immagini realizzate con Midjourney che mostrano i look degli Avengers e dei villain del Marvel Cinematic Universe se si muovessero in un universo fatto di pirati e ladri come quello di One Piece.

Ogni look presentato riprende lo stile della ciurma di Capello di Paglia ma, allo stesso tempo, rende tutto nuovo ed mai visto. Oltre a vedere in versione One Piece gli Avengers originali (compreso Hulk), l'intelligenza artificiale ha realizzato anche dei ritratti di Thanos, che ricorda molto lo stile cyberpunk di alcuni villain del manga, Scarlett Witch, con un abito molto simile a quello indossato in Age of Ultron, Spider-Man (in una versione molto punk-rock) e Doctor Strange. In ogni caso lo stile utilizzato dall'AI è sicuramente molto simile a quello adottato da Eiichirō Oda ma, allo stesso tempo, gli da un tocco di futurismo che non appartiene a tutti i personaggi di One Piece.

AI non viene utilizzata solamente per i progetti fan made. Per la sigla di Secret Invasion i Marvel Studios hanno deciso di sfruttare l'intelligenza artificiale.