One Piece, l'inferno di Emily Rudd prima di Nami: 'Pagata 100 dollari per 12 ore'

Dopo che Emily Rudd ha rotto il silenzio su One Piece 2, l'interprete di Nami nel live-action targato Netflix ha raccontato le sue estenuanti esperienze nel mondo della recitazione, non certo appaganti (economicamente e psicologicamente) come quella appena vissuta.

"Un video musicale è stato il mio primo progetto" ha ricordato Rudd. "Mi trovavo a Los Angeles, e all'epoca svolgevo due lavori. Nonostante dovessi andare a lavoro il giorno seguente, il servizio era notturno. Penso di essere stata pagata qualcosa come 100 euro per 12 ore di lavoro, quella notte. Quasi non volevo farlo, ma la mia famiglia mi ha detto: 'Sei andata a Los Angeles per recitare. Fallo e basta! Potrai dormire una volta che sarai morta dalla stanchezza'. Così l'ho fatto. Il regista mi ha amato, e mi ha assunto per svariati altri progetti, così come il direttore del casting. Insomma: è diventato il mio genere!".

Ha inoltre continuato: "Ho recitato in video musicali per circa un anno. È stato molto divertente, perché facevo quello che mi appassionava e guadagnavo soldi. In fin dei conti, la reputo come un'esperienza positiva. Non era quello che mi aspettavo, certo, ma in qualche modo sono riuscita ad apprezzarla".

Classe '93, Emily Ellen Rudd viene ricordata per svariati progetti cinematografici (la saga di Fear Street, Sognando Marte) e televisivi (oltre a One Piece, anche Philip K. Dick's Electric Dreams, The Romanoffs, Dynasty e Hunters). Tra i videoclip principali, invece, ricordiamo I Had This Thing dei Röyksopp, Burn Up The Dance di DIllon Francis & Skrillex e Let Me Love Yoy di DJ Snake (con la voce di Justin Bieber).

A proposito, Emily Rudd di One Piece è imparentata con Paul Rudd? Scopritelo nella nostra notizia!