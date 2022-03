ONE PIECE, nuovi ingressi nel cast del live-action Netflix: scopriteli tutti!

Finalmente novità sul fronte casting per il live-action di ONE PIECE targato Netflix: la serie ha appena aggiunto sei nuovi attori al suo ensemble. Scopriamo di chi si tratta e quali personaggi porteranno sullo schermo.

Morgan Davis (The Girlfriend Experience, The End), Ilia Isorelýs Paulino (Queenpins: Le regine dei coupon, The Sex Lives of College Girls), Aidan Scott (Between the Devil, Action Point), Jeff Ward (Agents of S.H.I.E.L.D., Al nuovo gusto di ciliegia), McKinley Belcher III (Show Me a Hero, Mercy Street) e Vincent Regan (Troy, 300) sono gli attori che si uniranno al cast del live-action di ONE PIECE in produzione per la piattaforma di streaming Netflix.

Questi andranno a interpretare rispettivamente Coby, la prima persona che incontra Luffy nel suo viaggio alla ricerca del One Piece, e aspirante marine; la terribile piratessa Alvida; Helmeppo, membro della Marina e figlio del Capitano Morgan; Buggy il Clown, pirata che assumerà sempre più importanza nel corso della storia; Arlong Denti Aguzzi, uomo pesce e uno dei principali antagonisti della Saga del Mare Orientale; e Monkey D. Garp, il nonno di Luffy e Vice-ammiraglio della Marina.

Come ben sappiamo, la prima stagione dello show adatterà la prima parte del manga di Eiichiro Oda, la Saga del Mare Orientale, a partire dal Romance Dawn, il primissimo arco narrativo dell'opera, ovvero quello in cui conosciamo il nostro protagonista, Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy).

Nel cast di ONE PIECE troviamo anche Mackenyu (Zoro), Taz Skylar (Sanji), Emily Rudd (Nami) e Jacob Gibson (Usopp). Le riprese della serie sono attualmente in corso in Sudafrica, ma non abbiamo una possibile data per il suo debutto su Netflix.