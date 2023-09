One Piece, quali isole vedremo nella stagione 2?

La prima stagione di One Piece si è conclusa, ma noi siamo già qui a chiederne ancora: i fan di tutto il mondo non vedono l'ora che il viaggio in live-action di Luffy e soci possa proseguire, permettendoci di visitare nuove e straordinarie (e straordinariamente pericolose) isole come quelle che dovremmo incontrare durante la seconda stagione.

Poco dopo l'annuncio ufficiale della seconda stagione di One Piece, infatti, abbiamo ovviamente cominciato a chiederci quali saranno le isole che visiteremo durante i prossimi episodi: l'idea, nonostante non ci siano ufficialità al riguardo, è che il prossimo ciclo della serie Netflix si arresterà dopo gli eventi di Alabasta, il che ci permette di tracciare un'ipotetica rotta.

La prima isola che dovremmo incontrare dopo lo scontro con Arlong è quella di Rogue Town: qui avranno luogo gli eventi durante i quali dovremmo finalmente fare la conoscenza di Smoker; fuggiti da Rogue Town, i nostri approderanno quindi prima sull'isola di Cactus, dove faranno la conoscenza dei membri della Baroque Works, e poi su quella di Little Garden, dove proseguiranno gli scontri con la Baroque Works stessa e dove incontreremo due giganti intenti a scontrarsi da tempo immemore.

Superata Little Garden ecco quindi Drum, isola invernale nonché snodo cruciale degli eventi del manga: è qui, infatti, che incontreremo per la prima volta Kureha (con il volto di Jamie Lee Curtis?) e Chopper, con quest'ultimo che si unirà quindi alla ciurma; ripartiti da Drum, i nostri pirati faranno quindi rotta verso l'isola di Sandy, dove sorge il regno di Alabasta, scenario di una delle saghe più significative dell'opera di Eiichiro Oda. Vedremo se le nostre supposizioni si riveleranno esatte: quel che è certo, comunque, è che noi saremo pronti a goderci il viaggio insieme alla ciurma di Cappello di Paglia!