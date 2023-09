One Piece ma in Italia: Luis Sal è Luffy e Fedez è Zoro

One piece 2 è ufficiale, la seconda stagione della serie si farà. Un utente di tiktok si è divertito a sfruttare l’intelligenza artificiale per realizzare delle foto che mostrano una versione dei personaggi di One Piece interpretati da celebrità italiane.

L’utente the_ai_dreams_ita ha pubblicato sul social Tiktok una galleria di immagini realizzate con l’intelligenza artificiale, in ordine si può vedere: Luis Sal nei panni di Monkey D.Luffy, Fedez come Zoro, Annalisa è Nami, Ghali come Usopp, Irama nei panni di Sanji, Wanna Marchi è Albida, Morgan è Bagy, Carlo Cracco ovviamente nei panni di Zeff, Vittorio Sgarbi come Kuro e infine Michele Placido è Monkey D.Garp, viceammiraglio della Marina.

Le parodie realizzate dall’intelligenza artificiale hanno scatenato gli utenti di Tiktok, che si sono mostrati divertiti ma allo stesso tempo molto stupiti dall’alta qualità dei mash-up, e qualcuno ha fatto ironicamente notare la mancanza di Pierfrancesco Favino in mezzo al gruppo.

Aldilà dell’ironia, dopo l'’annuncio della seconda stagione della serie, si è scatenato il fancasting, e molti fan hanno espresso il loro desiderio di vedere Jamie Lee Curtis in One Piece 2 nel ruolo di Kureha. E voi chi vorreste vedere come interprete nella seconda stagione del live action di One Piece? Fatecelo sapere nei commenti.