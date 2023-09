One Piece, Jamie Lee Curtis insiste: vuole davvero il ruolo di Kureha!

Era l'aprile 2023 quando Jamie Lee Curtis dichiarò di voler essere Kureah nel live-action di One Piece, e ora l'attrice torna alla carica: in un nuovo post su Instagram, infatti, ha espresso ancora una volta la sua volontà di interpretare il personaggio!

"Una volta che lo scioperò contro l'avidità dell'AMTPT sarà risolto con un contratto equo" scrive Lee Curtin, "farò pressione insieme ai fan sfegatati affinché io diventi Kureha in One Piece!". Il post mostra inoltre svariate immagini – tanto del personaggio quanto dell'attrice stessa – e lo screen di un articolo passato. Da parte loro, i fan hanno colto ancora una volta l'occasione per approvare l'eventuale casting.

Ma chi è Kureha? Per chi non la conoscesse, è una brillante dottoressa di Drum che, grazie alle sue abilità mediche a dir poco straordinarie, lega la propria esistenza a quella di Chopper – non proseguiamo oltre per non incorrere nello spoiler. La sua prima apparizione risale al capitolo 134 del manga e all'episodio 80 dell'anime.

Jamie Lee Curtis, invece, viene ricordata per svariati progetti cinematografici (Non entrate in quella porta, Una poltrona per due, Sognando Manhattan) e televisivi (New Girl, Scream Queens, The Bear). Nel 2023 vinse un Premio Oscar come miglior attrice non protagonista per Everything Everywhere All at Once. Il suo incredibile talento è sotto gli occhi di tutti, senza considerare la filantropia che ha svolto nel corso della sua lunga carriera.

L'annuncio della seconda stagione ha entusiasmato i fan, soprattutto grazie all'annuncio di Chopper – a proposito di Kureha. A questo punto, però, una domanda sorge spontanea: a che punto è la produzione di One Piece 2?