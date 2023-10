One Piece, Jamie Lee Curtis sarà Kureha? Parla lo showrunner!

Mentre One Piece vince su tutti i fronti, si comincia a parlare della futura partecipazione di Jamie Lee Curtis per il ruolo di dr. Kureha. Fantasia o realtà?

Durante un'intervista per Deadline, il produttore esecutivo Matt Owens ha parlato proprio di questo. Ad una domanda riguardante lo scambio di messaggi tra lui e l'attrice Jamie Lee Curtis e della loro tanto voluta collaborazione, Owens ha dichiarato:

"Abbiamo l'opportunità di fare delle controfigure per alcuni ruoli, alcune regole che sono molto importanti, e si è scoperto che Jamie Lee Curtis è una fan di One Piece. Appena l'ha detto, ci siamo detti: "Ok, dobbiamo provare a farla partecipare allo show". Cosa possiamo fare? E il dottor Kureha, molto fortunatamente, è un personaggio che sta per arrivare nella nostra storia ed è perfetto per Jamie Lee Curtis", ha affermato.

Continuando, ha riferito che: Così abbiamo cercato di realizzare questo nostro sogno. Dopo che ha vinto l'Oscar, la writers room le ha inviato una statua della dottoressa Kureha con un bel biglietto che diceva: "Congratulazioni per la tua statua, eccone un'altra da mettere accanto. Spero di parlarti presto".

"Quando l'ha ripubblicata, ha suscitato l'interesse dei fan e io l'ho commentata. Stiamo cercando di renderlo manifesto. Sì, al momento la SAG è ancora in sciopero, quindi non ci sono state vere e proprie conversazioni. Ma non appena sarà possibile, sono pronto. La porterò a cena fuori, ne parleremo. Faremo tutto questo perché a questo punto stiamo scrivendo per lei - vogliamo davvero, davvero che venga a recitare con noi nella seconda stagione", ha concluso.

Non c'è molto da aggiungere: l'interesse verso Jamie Lee Curtis per il personaggio di dr. Kureha è palese, e la stessa attrice è una fan di One Piece...! In attesa di un coinvolgimento ufficiale dell'attrice, vi rimandiamo alla nostra recensione di One Piece.