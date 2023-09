One Piece, Jamie Lee Curtis è una Kureha perfetta nella fan-art di Bosslogic!

Dopo che la suggestione di Jamie Lee Curtis in One Piece 2 è diventata molto più concreta visto che uno degli showrunner della serie Netflix ha contattato direttamente l'attrice Premio Oscar via social, Bosslogic ha pensato bene di provare a immaginare come apparirebbe la Curtis nei panni del personaggio della Dr. Kureha con una splendida fan art.

Al momento non è chiaro se Jamie Lee Curtis si unirà effettivamente alla serie live-action di One Piece in futuro, ma c'è un noto interesse da parte di entrambe le parti della produzione che potrebbe far sì che ciò accada un giorno.

Se dovesse entrare a far parte della serie, farebbe la sua comparsa come parte dell'imminente arco di Drum Island, che è stato confermato dal creatore stesso della serie Eiichiro Oda nella seconda stagione di One Piece. Con l'annuncio di One Piece 2, Oda ha confermato l'arrivo di Chopper nella serie, e quindi la dottoressa Kureha sarebbe apparsa come conseguenza dell'inclusione del medico renna parlante.

La seconda stagione di One Piece non ha ancora una data di uscita o una finestra confermata, e probabilmente la produzione riprenderà non appena saranno risolti gli scioperi della WGA e della Actors Guild (lo sciopero della WGA è finito). Mentre Luffy e i Cappelli di Paglia si dirigono verso la Rotta Maggiore, ci sono molte storie potenziali della serie che potrebbero essere raccontate.

L'arco dell'Isola del Tamburo (Drum Island) introduce il nuovo membro dell'equipaggio di Cappello di Paglia. Dopo che Nami si ammala, l'equipaggio salpa per Drum Island, un luogo famoso per i suoi medici. Lì scoprono che i medici dell'isola sono stati monopolizzati dal dispotico Re Wapol.

Tuttavia, riescono a ottenere l'aiuto di due improbabili alleati. Tony Tony Chopper è una renna dal naso blu che ha mangiato il Frutto Umano, un frutto del diavolo che gli permette di trasformarsi in un essere umano. La giovane renna è stata addestrata a diventare medico da Kureha, un'eccentrica e anziana dottoressa spesso definita "strega" dagli abitanti del luogo.

Durante la permanenza sull'isola, l'equipaggio viene introdotto ai Frutti del Diavolo di tipo Zoan, che permettono a chi li usa di trasformarsi in animali diversi e potenti. L'equipaggio è in grado di respingere i tentativi di Re Wapol di reclamare il trono e di istituire nuovamente un governo tirannico sull'isola.

Di seguito, ecco la fan art che immagina Jamie Lee Curtis nei panni di Kureha.