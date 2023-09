One Piece, Jamie Lee-Curtis sarà davvero Kureha?

One Piece ha rotto la maledizione delle trasposizioni live-action degli anime grazie a un po' di fattori, tra cui va senza ombra di dubbio annoverato il casting: i volti selezionati per interpretare Luffy, Nami, Zoro, Usopp e Sanji si sono rivelati praticamente perfetti, e la seconda stagione potrebbe alzare ulteriormente il tiro.

Già, perché i fan hanno già individuato l'attrice perfetta per uno dei ruoli chiave dei prossimi episodi della serie: si tratta di Jamie Lee Curtis, che anche secondo una recente fan-art di Bosslogic potrebbe rivelarsi la Kureha perfetta... Soprattutto dal momento in cui a pensarlo è l'attrice stessa, che si è già detta interessata ad avere una chiacchierata con la produzione!

Al momento, ovviamente, non c'è nulla di ufficiale: non sappiamo se la star di Halloween finirà effettivamente per interpretare la dottoressa di stanza a Drum, ma dal momento in cui voci sempre più insistenti parlano di una trattativa già avviata tra la produzione e Jamie Lee Curtis forse potremmo addirittura sbilanciarci, puntando qualcosa sull'effettivo ingresso della nostra Jamie nel cast dello show.

Insomma, le probabilità ci sono, sarebbe disonesto negarlo: meglio, però, restare coi piedi per terra fino all'eventuale annuncio ufficiale, perché mai come in questi casi le sorprese, belle o brutte che siano, sono sempre dietro l'angolo. E voi, sperate che la cosa vada in porto o preferireste altre soluzioni? Fatecelo sapere nei commenti!