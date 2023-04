One Piece, Jamie Lee Curtis vuole essere Kureha nella serie Netflix: 'Internet ha parlato'

La serie live-action di One Piece è una delle grandi scommesse di Netflix per la prossima stagione: lo show dovrà sopportare il peso di aspettative inevitabilmente altissime, e qual modo migliore per partire con i migliori auspici se non quello di ingaggiare una delle star di Hollywood più amate del momento?

Stiamo parlando di sua maestà Jamie Lee Curtis: l'attrice, da sempre fan di One Piece, viene infatti da tempo indicata come scelta perfetta per interpretare Kureha, la strampalata dottoressa che Rufy e soci incontrano nel gelo dell'isola di Drum. Una prospettiva che alla nostra Jamie non sembra proprio dispiacere...

"Hey Netflix, internet ha parlato e a mamma serve un lavoro" si legge in uno degli ultimi tweet pubblicati dall'attrice premio Oscar per Everything Everywhere All at Once: il post include una fan-art nella quale vediamo il volto di Jamie Lee Curtis appiccicato su un'action figure di Kureha, e l'effetto è di quelli che ci fanno venir voglia di far partire una campagna perché Netflix prenda seriamente in considerazione la cosa!

Insomma, la star di Halloween non avrebbe potuto esser più chiara di così: Netflix, cos'aspetti a farti viva? In attesa di Kureha, intanto, delle nuove immagini leak ci hanno mostrato lo Zoro del One Piece targato Netflix.