One Piece, il Ken di Ryan Gosling da Barbie è un perfetto Doflamingo live-action

Il recente successo mondiale di Barbie sta incontrando un altro recente successo del mondo dello streaming, ovvero quello della prima stagione del remake in live-action di One Piece da poco approdato su Netflix. Un fan, infatti, ha immaginato il Ken di Ryan Gosling nei panni di Doflamingo, uno dei personaggi che appariranno in futuro nella serie.

"Abbiamo bisogno di lui per interpretare Doflamingo nel live action", scrive l'utente nel suo post che nel frattempo è diventato virale sul web, accompagnando le immagini di Gosling nei panni di Ken con gli occhiali da sole tipici di Doflamingo. Molti utenti di Twitter hanno espresso il loro consenso al post.

Tutti gli 8 episodi della prima stagione di One Piece sono stati pubblicati su Netflix il 31 agosto e Doflamingo non è apparso in nessuno di essi. One Piece è stata ufficialmente rinnovata per la seconda stagione tramite un annuncio arrivato nella notte, il che significa che molti dei personaggi e delle trame non presenti nella prima stagione avranno l'opportunità di apparire nei prossimi episodi. Resta da vedere se Doflamingo sarà presente nella seconda stagione di One Piece e chi lo interpreterà, ma Ryan Gosling potrebbe essere un ottimo suggerimento.

Doflamingo appare nel manga relativamente tardi e nella serie anime compare solo a partire dall'episodio 151, il che significa che potrebbe non fare il suo debutto nella seconda stagione del live-action. Detto questo, è certamente possibile che la seconda stagione di One Piece apporti qualche modifica al materiale di partenza, anticipando la sua introduzione o, per lo meno, ponendo le basi per una futura apparizione nella terza stagione.

Doflamingo è ampiamente considerato come uno dei migliori e più memorabili cattivi di One Piece, e sembra probabile che i creatori dello show non vogliano ritardare troppo la sua introduzione. Dopotutto, Netflix ha la reputazione di cancellare serie acclamate, e non è chiaro se One Piece sarà in grado di mantenere la sua popolarità attraverso più stagioni aggiuntive. Detto questo, tutti i segnali indicano che la serie continuerà, il che significa che è molto probabile che gli spettatori vedranno la versione live-action di Doflamingo prima o poi.