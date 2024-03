One Piece, a quali leggende del cinema si è ispirato Inaki Godoy per Luffy?

Inaki Godoy è pronto a interpretare Luffy per molti anni, e l’attore ha rivelato a quali leggende del cinema si è ispirato per portare in vita il protagonista di One Piece.

Sicuramente il compito di Inaki Godoy, ovvero rappresentare alla perfezione un personaggio pieno di sfaccettature come Luffy, è stato complicato. Ironia e determinazione le due caratteristiche principali. L’attore ha dichiarato a Teen Vogue di essersi ispirato a leggende del cinema come Jim Carrey, Rowan Atkinson, Charlie Chaplin, e Buster Keaton per interpretare al meglio il ruolo.

“Dovevo capire che stavo interpretando un personaggio diverso da tutti quelli che ho interpretato, qualcuno che è straordinario, qualcuno che ha la capacità di far sì che la gente lo segua ovunque vada, qualcuno che segue i suoi sogni, che si fida del suo istinto e che non si preoccupa di quello che pensano gli altri. L'aspetto commovente di Luffy è che non cambia molto. Invece, cambia il mondo intorno a lui con il suo modo di essere.”

Godoy è stato capace di conquistare il cuore dei fan e dare vita a un’ottima interpretazione. L’attore ritornerà sicuramente nei panni di Luffy per la seconda stagione di One Piece: Live action, distribuita da Netflix e attesa per il 2025. Se ancora non l’avete letta, qui potrete trovare la nostra recensione del live action di One Piece.

