One Piece, lettera agli abbonati Netflix e ai fan da Eiichiro Oda: Pronti a salpare?

Netflix e Shueisha hanno condiviso in questi minuti una lettera del maestro Eiichiro Oda, con la quale l'autore ha voluto aggiornare i fan di tutto il mondo sull’uscita della serie live-action di One Piece, tratta dall’omonimo manga fenomeno mondiale di cui è autore e creatore.

La serie sarà disponibile nel 2023 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, e sarà composta da 8 episodi. Eiichiro Oda ha scritto questa lettera - che trovate in calce all'articolo - in occasione del compleanno del suo amato personaggio Monkey D. Luffy, il protagonista che si imbarca in un’epica avventura col sogno di diventare il Re dei Pirati.

La serie Netflix è il primo adattamento live-action del franchise, e comincia proprio all’inizio della storia di Luffy, introducendo sia i fan che i nuovi spettatori alle versioni live-action degli iconici personaggi, antagonisti e luoghi del manga. Per dare vita alla sua opera in questa collaborazione, Oda sottolinea il “periodo di duro lavoro” che ha portato tutte le parti coinvolte a trovarsi “in piena armonia”, in una produzione che ha dimostrato “un amore sconfinato per ONE PIECE” e che è giunta “alla fase finale” prima dell’uscita.

