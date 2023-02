One Piece, una lista annuncia per gli episodi della serie Netflix

Dopo le nuove foto dal set di One Piece che svelano le location principali, arriva una nuova indiscrezione sull'attesissimo live action targato Netflix: la lista degli autori per i primi otto episodi.

In particolare, ecco la suddivisione:

Episodio 1 - Sceneggiatura di Matt Owens e Steven Maeda.

Episodio 2 - Scritto da: Ian Stokes.

Episodio 3 - Scritto da: Matt Owens e Damani Johnson.

Episodio 4 - Scritto da: TBA.

Episodio 5 - Scritto da: Laura Jackmin.

Episodio 6 - Scritto da Steven Maeda e Diego Gutierrez.

Episodio 7 - Scritto da Tiffany Greshler, Ian Stokes, Allison Weintraub e Lindsay Gelfand.

Episodio 8 - Scritto da Matt Owens e Steven Maeda.

Come mostra la lista, i più ricorrenti sono Owens e Maeda: il primo ha alle spalle Luke Cage e Agents of S.H.I.E.L.D. e The Defender, mentre il secondo Lost, Day Break, CSI: Miami e X-Files; al contempo, entrambi lavoreranno per il primo e l'ottavo episodio della nuova serie sull'iconica ciurma di pirati. Al riguardo, una domanda sorge spontanea: quali sono gli attori della serie Netflix One Piece? In molti ritengono che il live action non riuscirà a rappresentare al meglio Monkey D. Rufy, Roronoa Zoro, Nami e tutti gli altri personaggi creati dall'universo narrativo di Eiichirō Oda, ma il monumentale comparto produttivo dietro la serie dovrebbe rassicurarci.

È interessante notare che nel quarto episodio figuri l'acronimo TBA (to be announced, ancora da annunciare), perciò soltanto in futuro potremo sapere chi si occuperà della puntata in questione; lo stesso vale per le ultime due, in quanto secondo alcune indiscrezioni la serie sarà composta da 10 episodi.

La data di uscita del live action di One Piece non è certa, ma probabilmente arriverà entro il 2023.