ONE PIECE live-action, quanto budget investirà Netflix nella serie tv?

Dopo le prime fasi di sceneggiatura e casting, procedono i lavori di Netflix sul live-action dal manga ONE PIECE, epopea mastodontica di Eiichirō Oda. Notevole il peso e le responsabilità dell'adattamento, che stanno spingendo il gigante dello streaming a investire cifre di tutto rispetto su ogni singolo episodio.

La trama del manga di Eiichirō Oda è nota praticamente a tutti, anche a coloro che non abbiano mai sfogliato le pagine di Oda o assistito agli episodi dell'anime di Toei Animation che va in onda dal 1999. Protagonista della storia è il pirata Rubber, soprannominato Cappello di Paglia, che dopo aver ingerito un Frutto del Diavolo da bambino ha guadagnato proprietà elastiche agli arti. Assieme alla sua iconica ciurma, vaga per i Quattro Mari alla ricerca del tesoro One Piece, nascosto dal pirata Gol D. Roger da qualche parte sull'isola di Raftel, alla fine della Rotta Maggiore.

Le sue mire non si limitano a questo: vuole diventare il leggendario Re dei Pirati, ma per farlo dovrà affrontare una serie interminabile - davvero interminabile - di nemici coriacei e dai poteri sempre più imbattibili, di mari in tempesta e della costante minaccia della Marina, che fa capo al Governo Mondiale e ha messo su una Flotta dei Sette per far fronte al problema dilagante della pirateria. Sarà già interessante vedere che arco narrativo coprirà la trama della prima stagione di ONE PIECE.

Per meglio essere all'altezza del compito, sappiamo che Netflix sta lavorando a stretto giro con Eiichirō Oda coinvolgendolo su ONE PIECE. Ma assieme alle buone intenzioni, fa sempre comodo - anche se non è automaticamente assicurazione di qualità - avere dalla propria un buon budget di partenza, visto anche il costo superiore dei live-action rispetto alle serie d'animazione. Secondo Anime News Network e Anime Herald, Netflix ha previsto un costo compreso tra i 9 e i 10 milioni di dollari a episodio.

Cifre senz'altro importanti ma non più elevate, per esempio, del budget di Amazon per La Ruota del Tempo, che abbiamo qui comparato ad altri titoli che in passato hanno fatto la storia della serialità. Sarà interessante vedere quanto di questo budget andrà, per esempio, nelle tasche del cast già delineato o per corteggiare quello ancora da scegliere. Su tutti la ciurma mancante di ONE PIECE, ma anche il formidabile Shanks il Rosso in ONE PIECE. Voi quali aspettative avete sull'adattamento? Ditecelo nei commenti!