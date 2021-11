ONE PIECE live-action, chi sarà l'attore di Shanks il Rosso?

Se c'è un dettaglio nel quale Netflix dovrà riporre un'attenzione certosina per il suo adattamento in live-action di ONE PIECE, oltre ovviamente alla resa dell'universo narrativo in computer grafica, sarà soprattuto la scelta dei volti da dare ai numerosissimi personaggi. Fra i tanti, quello di Shanks è fondamentale.

Nelle ultime settimane, l'attenzione generale è tornata a focalizzarsi sull'adattamento in live-action che Netflix sta preparando per il più popolare in assoluto fra i manga nipponici. E' già difficile prevedere quanto ampio sarà - rispetto all'intera pubblicazione - l'arco narrativo coperto dalla trama della prima stagione di ONE PIECE. Per giunta, sono tantissimi i personaggi susseguitisi nel corso delle pubblicazioni e, parallelamente, degli episodi a firma Toei Animation, che dal 1999 ne trasmette la versione anime.

Attualmente siamo nel pieno della fase di casting, che si vedrà gonfiare della sua coralità a ogni nuova puntata e a ogni nuova (probabile) stagione futura. Affinché il titolo duri come progetta il gigante dello streaming, Netflix ha ovviamente tutto l'interesse a spalmare gradualmente il debutto dei molti, primari personaggi partoriti dalla mente di Eiichirō Oda. I protagonisti di ONE PIECE hanno già un volto: stiamo parlando dei primi componenti della ciurma, cioè ovviamente Rubber, Zoro, Nami, Usopp e Sanji. Tuttavia sono ancora molti gli attori che mancano all'appello.

Da un lato, abbiamo importanti indizi sulla ciurma restante di ONE PIECE: figure insostibuibili come Franky, Nico Robin, Chopper e Brook. Ma al di fuori della squadra di Rubber, sono moltissimi i personaggi fondamentali nello sviluppo degli eventi. Su tutti, uno dei più carismatici è senz'altro Shanks il Rosso. Stimato capitano, ovviamente, dei Pirati del Rosso, è uno dei Quattro Imperatori. Nonostante il suo rapporto ambiguo con il Governo Mondiale, stringe fin da subito un rapporto di grande affetto con Rubber. Figura gioviale ma anche carismatica, non è facile prevedere chi sarà a interpretarla, soprattutto perché un annuncio ufficiale ancora non è arrivato.

Qualcuno scommette su Sebastian Stan come Shanks in ONE PIECE, debuttante in Gossip Girl che ha ottenuto però la consacrazione al grande pubblico con il Soldato d'Inverno (Bucky Barnes) nell'MCU. Forse però, considerando che nessuna delle precedenti previsioni si è avverata, anche questa potrebbe essere frutto di un'associazione errata: in effetti, Shanks è più simile a Barnes, che al suo interprete Stan. Al di là del rimando sovietico, che c'entra poco, sono più che altro la somiglianza e il braccio mancante a far pensare al Soldato d'Inverno. Ma da qui, a metterci la mano sul fuoco, ne passa. Anche perché a differenza della ciurma di Rubber, Eiichirō Oda non ha segnalato alcuna preferenza per la nazionalità di Shanks, per cui le possibilità sono davvero vastissime. Voi su chi scommettereste? Ditecelo nei commenti!