One Piece, il live-action giapponese sarà doppiato dall'iconico cast dell'anime

In occasione dell'Anime Expo 2023, Netflix svela un dettaglio che renderà felici i fan di One Piece: il doppiaggio giapponese del live-action includerà nientemeno che il cast dell'iconico anime! Nel video, possiamo addirittura vedere Iñaki Godoy incontrare la sua controparte Mayumi Tanaka.

La clip mostra gli attori principali raccontare la sensazionale esperienza dell'incontro, con uno sfondo ricco di corde, lanterne e scatole a ricordare la poppa della Going Merry. "Ogni sogno è possibile quando si è tutti insieme" scrive Netflix come descrizione del video. "L'anime originale del Cappello di Paglia sta tornando per doppiare i suoi personaggi leggendari nel live-action. ONE PIECE salperà il 31 agosto 2023 solo su Netflix!".

Creato da Matt Owens e Steven Maeda, il live-action si basa sull'omonimo manga di Eiichiro Oda e segue le avventure di Monkey D. Rufy, un ragazzo in grado di allungare parti del corpo e con la ferma volontà di diventare il Re dei pirati: per farlo, però, dovrà unire la sua personalissima ciurma. Nel cast ricordiamo anche Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily RUdd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp), Taz Skylar (Sanji) e l'immancabile Jeff Ward (Buggy il Clown). A proposito, sapete quali sono gli anime preferiti del cast di One Piece?

L'anime, invece, è prodotto dalla Toei Animation e va in onda su Fuji Television a partire dal 20 ottobre 1999. Ne derivano oltre mille episodi e venti stagioni, a cui si aggiungono quindici film. In Italia sono stati trasmessi da Italia 1, Italia Teen Televsion, Hiro, Boing e Italia 2.

