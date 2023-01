One Piece, il live-action Netflix arriva nel 2023! La ciurma di Rufy in un nuovo poster - Aggiornata

I fan di One Piece del mondo intero attendono con trepidazione (e più di una punta di terrore, a dirla tutta) l'arrivo su Netflix della serie live-action tratta dall'amatissimo e apparentemente interminabile manga di Eiichiro Oda: ma quanto dovremo ancora attendere per goderci le avventure di Rufy e soci in questa nuova veste?

Netflix è stata in effetti avara di aggiornamenti in tal senso, e dopo averci svelato il nome dell'attrice che interpreterà Bellmer non ci ha fornito ulteriori informazioni circa la data d'uscita: data che ci è però stata svelata proprio in queste ore da un poster promozionale prima leakato da una campagna destinata alla Cina e poi diffuso dai canali ufficiali di Netflix stessa.

Nel poster vediamo Rufy di spalle con cappello di paglia d'ordinanza, pugno alzato e sguardo rivolto all'orizzonte, ma ad attirare la nostra attenzione è un altro dettaglio, ovvero quel "pronti a salpare nel 2023!" che leggiamo nel messaggio stampato a chiare lettere sul poster in questione. Ma c'è di più: in un'immagine diffusa contestualmente al poster con la data d'uscita, possiamo finalmente dare uno sguardo alla ciurma di Rufy al completo, con tanto di Going Merry!

E voi, che sensazioni avete al riguardo? Credete che Netflix riuscirà a fare un buon lavoro trasponendo sul piccolo schermo un'opera tanto amata? Diteci la vostra nei commenti! Eiichiro Oda in persona, intanto, ha ammesso che il One Piece di Netflix potrebbe non piacere a tutti.