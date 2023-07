One Piece, il live-action di Netflix includerà anche quella tragica scena di Nami?

A pochi giorni dalla diffusione del primo trailer di One Piece, il nuovo e attesissimo adattamento in live-action del celebre manga e dell'omonimo anime targato Netflix, una delle attrici del cast ha confermato che nella serie sarà inclusa una tragica scena che i fan ricorderanno bene e che riguarda il suo personaggio in particolare, ovvero Nami.

In una recente intervista concessa a GamesRadar+, Emily Rudd, l'attrice che interpreta Nami in One Piece di Netflix, ha dichiarato che una delle scene iconiche dell'anime che coinvolgono il suo personaggio sarà presente nella serie. La scena a cui Rudd fa riferimento è quella in cui Nami singhiozza mentre chiede aiuto a Rufy, questi poi poggia il suo celebre cappello in testa alla ragazza mentre accettava la sua supplica.

Quando le è stato chiesto se fosse consapevole che la scena dipendesse tutta da lei e dal suo personaggio, Rudd ha risposto che è stata proprio quella sequenza a renderla una grande fan dell'anime:

Rudd: "Oh, ero molto consapevole del fatto che la scena dipendesse da me. Voglio dire, quella scena è stata quella che mi ha reso una fan dello show. E ricordo che la prima volta che l'ho vista ho urlato. E ogni volta che l'ho vista e letta da allora, piango. Piango al solo pensarci."

Rudd ha proseguito: "Questa è stata l'unica scena per cui penso di essere stata nervosa perché tutto il resto – so che stavo scherzando quando ho detto che ero nata per interpretare Nami, ma lei è davvero il primo personaggio della mia carriera per cui ho pensato: ‘Oh, certo. Certo che farò lei. Perché sono io.’"

Infine, per quanto riguarda la scena: "Ma girare quella scena, perché significa così tanto non solo per i fan, ma per me, doveva essere fatta bene, pensavo: 'Devo sistemare le cose', e penso davvero che l'abbiamo fatto. Come se l'intera squadra si fosse concentrata al massimo per quel momento".

L'appuntamento con One Piece è fissato su Netflix per il 31 agosto prossimo.